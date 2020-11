ACCOR accélère dans l'hôtellerie lifestyle et entre en négociations exclusives avec Ennismore

(AOF) - Accor et Ennismore ont annoncé mardi être entrés en négociations exclusives afin de créer le plus grand opérateur mondial de l'hôtellerie lifestyle. Ce rapprochement réalisé par apport d'actifs donnera naissance à une nouvelle entité autonome et entièrement asset light, qui réunira un portefeuille de marques mondiales, comprenant The Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS, Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, 25hours, 21c Museum Hotels, TRIBE, JO&JOE, ou encore WorkingFrom_. Cette entité basée à Londres prendra le nom de Ennismore.

Sharan Pasricha, fondateur et directeur général d'Ennismore, et Gaurav Bhushan, directeur général de la division lifestyle d'Accor, co-dirigeront l'entité fusionnée. Accor sera l'actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité, Sharan Pasricha en détiendra une participation minoritaire substantielle.

Dès sa création, l'entité regroupera 12 enseignes et 73 hôtels en exploitation, auxquels s'ajouteront plus de 110 établissements pour lesquels des engagements fermes d'ouverture ont déjà été signés et environ 70 autres projets d'ouverture à l'étude, ainsi que plus de 150 restaurants et bars.

Sur la base du réseau et du pipeline actuels, cette plateforme lifestyle devrait à moyen terme atteindre un Ebitda supérieur à 100 millions d'euros, le rapprochement permettant de réaliser des synergies de coûts significatives, de l'ordre de 15 millions d'euros par an.

Dans le cadre de la création d'Ennismore, Accor a l'intention d'acquérir les participations de ses partenaires dans sbe, Mama Shelter et 25hours.

Ce projet de rapprochement prévoit également la création d'une nouvelle société, qui détiendra tous les actifs loués. La déconsolidation des loyers existants aura un effet positif de 52 millions d'euros sur la dette nette consolidée du groupe Accor en 2020.

Les activités Lifestyle représentent aujourd'hui environ 5 % des revenus de Accor, et plus de 25 % du pipeline. " La croissance sera accélérée, grâce à une forte présence en Europe et aux États-Unis, et à une implantation en rapide expansion en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, sous l'impulsion des équipes de développement de Accor ", a indiqué Accor.

La finalisation de l'opération est soumise au processus de consultation des salariés et aux autorisations réglementaires usuelles. Elle devrait intervenir au premier semestre 2021.

