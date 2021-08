Accor : A proximité d'un support de long terme (85J8S)

(Zonebourse.com) Le titre Accor a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants. La zone des 27.8 EUR actuellement testée, soutien majeur en données hebdomadaires, pourrait faciliter un rebond, au moins technique en direction des 30 EUR. On pourra donc se positionner acheteur par l'intermédiaire du turbo CALL Société Générale 85J8S qui cote 0.51 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 40% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 26.5 EUR, limitera le risque à 26%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli