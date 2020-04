Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : +9%, re-franchit les 26,5E. Cercle Finance • 17/04/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Dopé par des rachats de 'short', Accor rebondit de +9%, vers 26,85E après avoir comblé le 'gap' des 25,08 du 6 mars, puis testé les 24,1E en intraday le 16/04. Le titre n'est pas tiré d'affaire, il lui faudrait assurer un franchissement des 29,4/29,5E pour aller combler le 'gap' des 32E du 5 mars En cas d'échec, rechute possible vers le support principal qui se situe vers 22,3E.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +9.24%