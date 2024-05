Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: 700ème hôtel en Chine avec un Sofitel à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Accor a annoncé mercredi avoir atteint la barre symboliques des 700 hôtels en Grande Chine avec l'inauguration d'un nouveau Sofitel à Shanghai.



Le groupe hôtelier français, qui a ouvert en moyenne plus d'un hôtel

par semaine en Chine ces deux dernières années, prévoit de maintenir ce rythme avec 103 ouvertures prévues d'ici la fin de l'année.



L'inauguration du Sofitel Shanghai North Bund, un spectaculaire édifice de 25 étages lancé en partenariat avec Radiance Group, intervient alors que la marque de luxe fête cette année le 60ème anniversaire de son existence.



Accor rappelle par ailleurs que 2024 a été désignée 'année de la culture et du tourisme entre la Chine et la France', avec l'objectif de célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.





Valeurs associées ACCOR 39.76 EUR Euronext Paris -2.17%