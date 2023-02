Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : -5% à 29,15E, 'gap' sous 30,79E information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - Accor chute de -5% à 29,15E, ouvrant au passage un 'gap' sous 30,79E 28,03E du 17 janvier: après la cassure des 29,9E , le titre semble bien parti pour s'en aller refermer le 'gap' des 28,03E du 17 janvier dernier





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -4.22%