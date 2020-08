Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : +5,5%, pulvérise la résistance des 23,3E Cercle Finance • 11/08/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Accor ouvre un 'gap' au-dessus de 22,69E et pulvérise la résistance des 23,3E (ex-plancher du 14 juillet): le titre se hisse déjà au-delà des 24,95E et rapproche de la résistance court terme des 25,3E

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +6.96%