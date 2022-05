Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : +4%, annonce que le Lido, c'est fini information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - Accor rebondit sur 28,9E et s'envole de +4%, cette envolée tombe le jour de l'annonce de la fermeture du Lido (après 76 ans de règne sur les nuits des Champs Elysées mais le cabaret avait connu des mois de fermeture en 2020 et 2021 à cause du Covid, ses comptes plongeant un peu plus profondément dans le rouge).

Accor devra franchir les 35,5E pour inaugurer une nouvelle phase ascendante en direction des 42E, le zénith de début janvier.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +5.27%