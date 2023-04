Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : +4,3%, reteste la barre des 30E information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Accor accélère à la hausse (+4,3%) et reteste la barre des 30E déjà affrontée les 22 et 30 mars, puis le 4 avril.

Pour l'heure, la résistance n'est que 'soulevée' et en cas de franchissement, Accor s'en irait refermer le 'gap' des 31,25E du 9 mars avant de retracer le zénith annuel des 32E des 24 février et 6/7 mars.





