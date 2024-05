Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor : -3% sous 40,3E, support des 39,2E à préserver information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - A contrecourant d'un CAC40 qui va tutoyer ses records, Accor chute de -3% sous 40,3E et enfonce son support oblique court terme qui gravite vers 40,85E.

Il ne faudrait pas que le titre en vienne à s'enfoncer sous 39,1/39,25E, le plancher du 4 mars et 16 avril car il filerait tout vers le re-test du support des 36,25E du 1er mars.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.41%