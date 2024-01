Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: 12 hôtels Handwritten Collection ouverts en un an information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Accor annonce que Handwritten Collection, sa marque milieu de gamme lancée en janvier 2023 dans le but de réunir des hôtels de petite et moyenne taille, a ouvert 12 hôtels 'soigneusement sélectionnés' au cours de sa première année d'existence.



Le géant hôtelier français ajoute que Handwritten Collection, 'portée par l'essor international des boutique-hôtels', prévoit environ 25 ouvertures supplémentaires en 2024 et au-delà, et compte plus de 150 projets et pistes actuellement à l'étude.



Selon Accor, 'les marques de collection se développent à travers le monde au rythme annuel de 25%, ce qui représente actuellement l'un des taux de croissance les plus élevés de l'industrie hôtelière'.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.78%