Accor : +10% vers 24,4E, un rebond en 'W' s'amorce ?

(CercleFinance.com) - Accor s'envole de +10% vers 24,4E: un rebond en 'W' sur 21,9E (ouverture du 16 mars) puis 22,2E (3 avril) s'ébauche. Mais il ne serait validé que par le franchissement des 29,2E, le zénith du 26 mars dernier.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +9.46%