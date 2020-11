Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : -10% reperdus à 28,9E Cercle Finance • 30/11/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Accor a culminé vers 32,86E le 24/11 et le titre a reperdu-10% à 28,9E en 4 séances, sur fond de progression de la pandémie aux Etats Unis. Accor pourrait retrouver du soutien au niveau du support des 26,8E du 12/11.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -3.84%