Acciona : bien orienté avec une initiation de broker

(CercleFinance.com) - Acciona Energía gagne 1% à Madrid, sur fond d'une initiation de couverture chez Stifel à 'achat' avec un objectif de cours de 37 euros, estimant que le groupe 'pourrait offrir une croissance à deux chiffres aux niveaux de l'EBITDA et du profit net sur la période 2021-26'. Le broker souligne que ce producteur d'électricité 'figure au premier plan du secteur des renouvelables depuis les années 1990, à la fois technologiquement et commercialement', et juge 'hautement atteignable' son objectif de doubler sa capacité d'ici à 2025.

Valeurs associées ACCIONA Sibe +0.44%