Acciona : 1 600 ME d'engagements pour Acciona Energía ?

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son offre publique de vente (IPO) d'Acciona Energía, une société dans le domaine des énergies 100% renouvelables, le groupe aurait reçu des engagements fermes de souscription auprès d'investisseurs institutionnels pour environ 1 600 millions d'euros indique El Confidencial. Avec ce volume initial de demande, le placement pour 15% du groupe serait déjà couvert, mais dans la fourchette basse de l'offre, dont la fourchette de prix est comprise entre 26,73 et 29,76 euros par action. Acciona aurait reçu suffisamment de bons de commandes pour garantir le succès de l'introduction en bourse indique El Confidencial. Acciona a informé que son conseil d'administration a autorisé le placement d'un minimum de 15% et d'un maximum de 25% du capital social d'Acciona Energía. La fourchette de prix de l'introduction en bourse se traduit par une valeur des fonds propres d'Acciona Energía comprise entre 8,8 et 9,8 milliards d'euros à la cotation et une valeur d'entreprise comprise entre 11,9 et 12,9 milliards d'euros.

