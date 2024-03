Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: vise un BPA ajusté de 11,97 $ à 12,20 $ en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - Les revenus se sont élevés à 15,8 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2024. Ils sont restés stables en dollars américains et en monnaie locale par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2023.



Le bénéfice d'exploitation GAAP s'est élevé à 2,05 milliards de dollars, contre 1,94 milliard de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, et la marge d'exploitation s'est établie à 13,0 %, contre 12,3 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.



Le bénéfice dilué par action est ressorti à 2,63 $, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2,39 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023. Le BPA ajusté était de 2,77 $, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2,69 $.



Pour 2024, le groupe prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires annuel de 1 % à 3 % en monnaie locale, une marge d'exploitation GAAP de 14,8 %, une marge d'exploitation ajustée de 15,5 %, un BPA GAAP de 11,41 $ à 11,64 $ et un BPA ajusté de 11,97 $ à 12,20 $.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -6.89% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%