Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : vers l'acquisition du français Openminded Cercle Finance • 29/04/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi son intention de faire l'acquisition d'Openminded, un spécialiste français de la sécurité informatique et des réseaux, en vue de renforcer son offre dans la cybersécurité en Europe. La société parisienne, créée en 2008, aide ses clients à anticiper et détecter les cyber risques et à adopter la meilleure réponse dans le respect de la conformité réglementaire, explique le géant américain du conseil. Le groupe explique que l'acquisition va lui permettre de renforcer ses effectifs en accueillant quelque 100 experts en cybersécurité, ce qui portera à près de 7000 le nombre de ses salariés dans le domaine. Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été spécifiés.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.25% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%