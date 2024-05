Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: vers l'acquisition du cabinet de conseil Parsion information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Accenture a accepté d'acquérir Parsionate, un cabinet de conseil en données spécialisé dans les produits de données et les services de fondations de données modernes, allant du développement de stratégies de données à la mise en oeuvre technologique.



Parsionate renforcera les capacités d'Accenture en matière de données et d'intelligence artificielle (IA) en Europe et améliorera la capacité de l'entreprise à proposer des solutions innovantes basées sur les données pour les clients de ces marchés.



Accenture rappelle que selon une étude, 75 % des dirigeants prévoient d'augmenter leurs dépenses en données et en IA en 2024, contre 50 % qui ont augmenté leurs dépenses en 2023.







Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.53% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%