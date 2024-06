Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: vers l'acquisition de l'italien Fibermind information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 12:39









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé l'acquisition de Fibermind, une société italienne spécialisée dans les services de déploiement de réseaux en fibre optique et mobiles 5G, ainsi que dans l'ingénierie d'infrastructure.



Cette acquisition vise à renforcer les capacités d'Accenture dans ces domaines et à élargir ses services à divers secteurs tels que les télécommunications, les services publics et le transport.



Ensemble, les deux entreprises prévoient de créer un centre d'excellence en ingénierie de réseau, en utilisant des technologies avancées telles que l'automatisation, la robotique et l'analyse de données pour améliorer l'innovation et la gestion des coûts pour leurs clients.





