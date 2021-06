Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : vers l'acquisition d'umlaut, en Allemagne Cercle Finance • 14/06/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui son intention de se porter acquéreur d'umlaut, une société de conseil et de services en ingénierie basée à Aachen (Allemagne). Cette opération devrait permettre à Accenture de renforcer Industry X, son programme visant à s'appuyer sur les technologies digitalesémergentes pour accompagner la transformationdigitale de l'industrie. Accenture pourra en effet compter sur les quelque 4200 ingénieurs et consultants de pointe supplémentaires dans 17 pays d'umlaut, ce qui augmentera considérablement ses capacités à aider les entreprises à utiliser des technologies numériques (cloud, l'intelligence artificielle, 5G notamment). 'Les services d'ingénierie de pointe et hautement spécialisés d'umlaut amélioreront notre capacité à répondre à l'accélération de la demande et à continuer d'innover pour nos clients', résume Julie Sweet, directrice générale d'Accenture

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.13% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%