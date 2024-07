Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: vers l'achat de Camelot Management Consultants information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir accepté d'acquérir Camelot Management Consultants, une société allemande spécialisée dans le conseil en management et technologie axée sur SAP, avec des compétences en chaîne d'approvisionnement, données et analytique.



Cette acquisition vise à renforcer les capacités d'Accenture en matière de chaîne d'approvisionnement intelligente et résiliente, soutenue par SAP et l'IA.



Camelot apportera son expertise en gestion de la chaîne d'approvisionnement, en analytique, et en stratégie de données, aidant les entreprises à adopter l'IA.







