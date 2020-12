Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : va renseigner l'administration française Cercle Finance • 15/12/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Accenture fait savoir que l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), l'agence nationale des marchés publics en France, a sélectionné un consortium d'entreprises (Accenture, CGI et l'INOP) destiné à fournir des services de renseignement aux administrations françaises. Selon les termes de l'accord, le consortium dirigé par Accenture deviendra des fournisseurs agréés de services liés à l'intelligence et à la gestion des données auprès des agences gouvernementales pendant trois ans (2020-2023), avec des options d'extension supplémentaires, révèle Accenture. Le consortium donnera aux organisations de service public l'accès à un vaste portefeuille de services liés à la gestion des données, y compris le développement et l'intégration de systèmes de données, la gouvernance des données et la maintenance des systèmes d'information.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.80% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +1.00%