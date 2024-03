Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: va faire l'acquisition de la société Arηs information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir accepté d'acquérir le groupe Arηs (prononcer Aris), un fournisseur de services technologiques axé sur le soutien à la transformation du secteur public à travers l'Europe.



Cette acquisition renforcera encore l'offre de service public d'Accenture, en s'appuyant sur une large gamme de solutions innovantes visant à 'aider les clients à profiter d'un continuum complet d'expertise technologique et à accélérer leur transformation numérique'.



Basé au Luxembourg Arηs Group est devenu l'un des plus grands prestataires de services indépendants sur le marché du secteur public européen.



Avec une équipe de plus de 2 330 personnes réparties principalement au Luxembourg, en Belgique et en Grèce, Arηs Group se concentre sur la collaboration avec l'Union européenne, y compris la Commission européenne, ses diverses institutions et organisations des États membres.





