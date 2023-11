Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: va faire l'acquisition d'Ammagamma en Italie information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - Accenture a accepté d'acquérir Ammagamma, une société basée en Italie qui aide les entreprises à faire progresser leurs utilisations de l'IA et des technologies d'IA générative.



La transaction fait partie de l'investissement de 3 milliards de dollars d'Accenture visant à accélérer la transformation des clients grâce à l'application à grande échelle de l'IA.



Fondée en 2013, Ammagamma dispose d'une équipe multidisciplinaire composée de 90 professionnels expérimentés de l'IA, dont beaucoup sont spécialisés dans l'IA générative, ainsi que d'une expertise comprenant l'ingénierie, les mathématiques, l'économie, des historiens, des philosophes et des designers.



Ammagamma rejoindra le réseau croissant de professionnels de l'IA d'Accenture dans le cadre de son Advanced Center for AI en Europe.





