Accenture : va concevoir le plan directeur de l'Expo 2025

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'Exposition universelle qui se tiendra à Osaka, au Japon, entre avril et octobre 2025, la société Accenture a été choisie pour développer un plan directeur dédié aux technologies de l'information et des communications (TIC). Le travail d'Accenture, qui devrait être achevé d'ici juin 2021, comprend le développement d'une plate-forme consacrée aux TIC, un plan de services intelligents, des conseils pour la création de bâtiments en 3D ou encore la mise en place d'expériences technologiques. Le programme devra donner vie au thème de l'exposition : 'Concevoir une société future pour nos vies'. L'ambition avouée est ainsi de créer les bases de la société 5.0. qui répondra aux objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies.

