Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accenture: une filiale remporte un contrat de 87M$ sur 7 ans information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 16:36

(CercleFinance.com) - Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) a remporté un contrat de 87 millions de dollars sur sept ans avec l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), l'agence fédérale responsable de l'octroi des brevets et de l'enregistrement des marques.



En collaboration avec le Bureau du directeur de l'information (OCIO), AFS tâchera de soutenir et améliorer la gamme de produits de marques (TMPL), qui gère l'ensemble du cycle de vie des marques, du dépôt à l'enregistrement, y compris l'examen et l'arbitrage des avocats.



En tant que principal intégrateur de systèmes, AFS modernisera les applications critiques et incorporera des capacités de cloud, de cyber et d'automatisation.