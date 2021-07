Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : une acquisition en Italie information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi le rachat de la société de conseil italienne Openmind sans toutefois préciser le montant de la transaction. Dans un communiqué, le groupe américain explique que l'acquisition de ce spécialiste des plateformes 'cloud' va lui permettre de renforcer son offre dans le commerce électronique, notamment à destination des acteurs du luxe. Avec la pandémie, le secteur italien du prêt-à-porter a rapidement développé ses capacités dans l'e-commerce et les ventes en ligne, une accélération qui devrait permettre au marché de générer une croissance à deux chiffres au cours des trois prochaines années. L'opération est sans rapport avec le rachat d'Open Mind, une société française de services de cybersécurité dont le géant du consulting a bouclé l'acquisition la semaine dernière.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.15% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.51%