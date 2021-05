Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : une acquisition dans le 'cloud' en Australie Cercle Finance • 27/05/2021 à 13:53









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi l'acquisition d'Industrie&Co, une société australienne de conseil en technologies, une opération destinée à renforcer ses activités dans l'informatique dématérialisée. Créée en 2007 à Sydney, Industrie&Co s'est spécialisée dans l'ingénierie des plateformes 'cloud'. L'entreprise, désormais présente à Melbourne, Hong Kong et Singapour, emploie 173 personnes. Les termes financiers du rachat n'ont pas été précisés.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.04% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.06%