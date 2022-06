Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: une acquisition dans la conception sur silicium information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de XtremeEDA, une société canadienne spécialisée dans les services de conception du silicium.



Cette entreprise créée en 2002 propose des services d'ingénierie liés aux semi-conducteurs qui sont ensuite utilisés dans la fabrication d'appareils numériques grand public, l'exploitation de centres de données 'cloud' ou la mise en oeuvre de plateformes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.



La société, qui emploie une quarantaine d'ingénieurs dans ses bureaux d'Ottawa, dessert des clients nord-américains issus de secteurs comme les logiciels, les télécoms, la consommation, l'avionique et la défense.



Les modalités financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.





