Accenture : une acquisition au Japon

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition des activités de conseil du groupe technologique japonais DI Square. Le spécialiste de l'externalisation explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses capacités en matière de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et de gestion du cycle de vie des applications (ALM). Accenture note que l'acquisition - qui doit se traduire par l'arrivée de 70 salariés - va l'aider à améliorer son expertise dans les services d'ingénierie qu'il propose à ses clients industriels japonais, en particulier dans l'automobile. Les termes financiers du rachat n'ont pas été spécifiés.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.64% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.24%