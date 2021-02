Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : un projet dans la décarbonisation avec Microsoft Cercle Finance • 24/02/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Accenture et Microsoft ont annoncé mercredi qu'ils allaient collaborer afin d'aider les entreprises britanniques à accélérer leur transition vers la neutralité carbone. Le cabinet de conseil et le concepteur de logiciels indiquent qu'ils ont prévu de créer une entreprise commune, baptisée 'Avanade', en vue de permettre aux groupes énergétiques et aux fournisseurs de services aux collectivités au Royaume-Uni de transformer le modèle et d'abaisser les coûts liés à leurs projets de décarbonisation. Accenture et Microsoft expliquent qu'ils comptent notamment avoir recours à des outils tels que les données ouvertes ('open data'), ces données numériques dont l'accès et l'usage sont libres, mais aussi à l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni a été le premier pays du G7 à inscrire dans la loi, en 2019, l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.14% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%