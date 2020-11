Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : un programme dédié aux startups technologiques Cercle Finance • 09/11/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Accenture annonce le lancement de 'Spotlight', un programme d'engagement et d'investissement ciblant les startups de logiciels technologiques. Au-delà des investissements en capital, Spotlight offrira un accès sans précédent à l'expertise du domaine technologique d'Accenture et à ses entreprises clientes. Les startups co-innoveront avec Accenture dans ses centres, ses laboratoires et ses studios liquides, en travaillant avec des experts afin d'adapter leurs solutions au marché de l'entreprise et évoluer plus rapidement et plus efficacement. A la tête projet Spotlight, Tom Lounibos affirme que 'cette initiative est une toute nouvelle façon d'aborder le capital-risque.' Il s'agira de contribuer à 'mettre en lumière les startups prometteuses'en les intégrant au réseau d'innovation d'Accenture et en les aidant à personnaliser, affiner et faire évoluer leurs solutions 'pour un impact maximal'.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +3.96% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +3.55%