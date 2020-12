Accenture : un contrat avec le bureau des tribunaux des USA

(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services (AFS), une filiale d'Accenture, a obtenu un contrat d'achat global (BPA) de cinq ans avec le Bureau administratif des tribunaux des États-Unis (AOUSC) afin de moderniser le système de gestion des services de probation et de détention provisoire (Probation and Pretrial Services - PPS).

Selon les termes du contrat, AFS aidera l'AOUSC à concevoir, intégrer, déployer et prendre en charge un nouveau système sécurisé de gestion des cas client basé sur le cloud sur une plate-forme logicielle en tant que service. L'objectif du système est d'aider AOUSC à fournir des flux de travail homogènes et rationalisés axés sur les résultats et à permettre aux 9 000 employés de PPS d'accomplir leur mission partout aux États-Unis et sur leurs territoires.

La nouvelle plateforme de gestion des cas clients permettra également à AOUSC d'incorporer de nouvelles technologies telles que l'automatisation des processus robotiques, le traitement du langage et l'apprentissage automatique des tâches répétitives, permettant au personnel de se concentrer sur des tâches plus complexes pour mieux servir les tribunaux et les citoyens.