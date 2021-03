Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : troisième acquisition au Royaume-Uni cette année Cercle Finance • 01/03/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi le rachat de Cirrus, une entreprise britannique spécialisée dans le conseil en gestion des compétences, sans toutefois préciser le montant de la transaction. Dans un communiqué, le groupe américain ajoute que l'acquisition va lui permettre de renforcer ses capacités dans le coaching des cadres dirigeants, notamment via l'apprentissage en ligne. Cirrus est la troisième acquisition d'Accenture au Royaume-Uni cette année après les récents rachats de la société de conseil informatique Edenhouse et de l'agence numérique Infinity Works.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.33% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.08%