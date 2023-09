Accenture: transformation numérique de Mount Sinai information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 12:48

(CercleFinance.com) - Accenture a soutenu le Mount Sinai Health System dans la migration de son système de dossier médical électronique (DME) vers l'environnement cloud Microsoft Azure.



Il s'agit de la plus grande production d'Epic exécutée sur Azure, un développement important dans le secteur complexe de la santé.



L'un des plus grands systèmes médicaux universitaires de la ville de New York a lancé l'année dernière sa transformation vers le cloud pour améliorer l'accès et les résultats aux soins de santé.



Accenture dirige le développement et la mise en oeuvre de la transformation stratégique, qui comprend également la migration des applications cliniques de Mount Sinai vers le cloud.



Kristin Myers, vice-présidente exécutive, directrice du numérique et de l'information à Mount Sinai, a déclaré : ' Cette transformation numérique nous permet de tirer parti des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, pour améliorer notre structure commerciale et générer des gains d'efficacité '.