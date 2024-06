Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: sponsor de l'équipe de cricket des MI New York information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé un partenariat de trois ans avec MI New York, champion de la Major League Cricket.



Le partenariat comprend l'affichage du logo d'Accenture sur les maillots de match et d'entraînement des MI New York, ainsi que l'utilisation des services numériques et des conseils d'Accenture afin d'améliorer les performances sur le terrain.



Le partenariat mettra ainsi l'accent sur l'utilisation de l'analyse de données, de l'analyse vidéo et des technologies intelligentes pour améliorer les performances des joueurs et des entraîneurs de MI New York.







