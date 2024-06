Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: signe un contrat de 170 M$ avec la TSA information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 15:49









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services a signé avec l'Administration de la sécurité des transports (TSA) un contrat d'achat groupé (Blanket Purchase Agreement) portant sur les opérations de sécurité (SO) d'une valeur maximale de 170 millions de dollars.



' Nous sommes impatients d'aider les opérations de sécurité de la TSA à fonctionner avec une plus grande efficacité et une valeur commerciale améliorée '.mouvement des personnes et du commerce, y compris le contrôle des points de contrôle et des bagages dans environ 440 aéroports aux États-Unis et la supervision de plus de 280 aéroports dans le monde ', a déclaré Anthony Pinheiro, directeur général d'Accenture Federal Services et responsable de la TSA.



La TSA SO est également chargée de veiller à ce que tous les modes de transport, y compris le transport ferroviaire de marchandises et de passagers, les transports en commun, le transport maritime et les oléoducs, respectent les exigences réglementaires nationales et internationales.





Valeurs associées ACCENTURE-A 288.43 USD NYSE 0.00%