Accenture: s'allie à Toshiba dans le développement durable

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé hier soir avoir noué avec le groupe industriel japonais Toshiba une collaboration visant à aider les entreprises à accélérer leur transformation en matière de développement durable.



Les deux groupes disent vouloir proposer des services de conseil basés à la fois sur le savoir-faire d'Accenture en matière de 'cloud', de gestion durable de la chaîne d'approvisionnement et d'économie circulaire et sur le matériel neutre en carbone conçus par Toshiba.



Ces équipements incluent, entre autres, des systèmes d'énergie renouvelables, des systèmes numériques de gestion de l'énergie, des solutions d'approvisionnement en hydrogène et le captage du dioxyde de carbone.



Accenture et Toshiba expliquent que leur coopération vise tout particulièrement les secteurs fortement émetteurs de CO2 où les entreprises doivent régler de manière urgente leur efficience en matière énergétique.





