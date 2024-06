Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: révision des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Accenture indique viser désormais un BPA ajusté de 11,85 à 12,00 dollars (et non plus de 11,97 à 12,20 dollars) et une croissance des revenus en monnaies locales de 1,5 à 2,5% (et non plus de 1 à 3%) pour l'exercice en cours.



Au titre de son troisième trimestre 2023-24, le groupe de conseil a vu son BPA ajusté se tasser de 2% à 3,13 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 10 points de base à 16,4% et des revenus de 16,5 milliards (+1,4% en monnaies locales).



Par ailleurs, Accenture revendique pour 21,1 milliards de dollars de nouvelles commandes, un montant en augmentation de 26% en monnaies locales, dont des nouvelles commandes en IA générative de plus de 900 millions (deux milliards depuis le début de l'exercice).





