Accenture: renforce son partenariat commercial avec Sitecore information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 15:39

(CercleFinance.com) - Accenture et Sitecore collaborent sur plus de 250 engagements dans 21 pays pour des clients de tous secteurs, y compris CNH Industrial et Iveco Group.



Ensemble, les entreprises peuvent aider les clients à créer des expériences numériques pertinentes en s'appuyant sur l'expertise créative, technologique et industrielle d'Accenture Song et sur le logiciel de gestion de l'expérience numérique basé sur le cloud de Sitecore.



' Pour rester pertinentes, les entreprises doivent être capables de réagir rapidement aux besoins des clients, en créant des expériences numériques convaincantes et rapides. Grâce à notre partenariat stratégique avec Sitecore, nous sommes encore mieux placés pour aider nos clients à concevoir, fournir et optimiser des expériences numériques tout au long du cycle de vie du client. ' a déclaré Bob Markham, responsable de l'Amérique du Nord chez Accenture Song.