Accenture: remporte un contrat IA de 75 M$ aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services annonce avoir remporté un contrat de 75 millions de dollars pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans les examens de brevets de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO).



Ce projet vise à améliorer la qualité et l'efficacité des examens en utilisant l'IA pour traiter le volume croissant de demandes et d'innovations technologiques.



L'initiative s'inscrit dans un partenariat de quatre ans entre Accenture et l'USPTO, et le contrat est prévu pour une durée de cinq ans.







