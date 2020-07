Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : remporte un contrat avec Halliburton Cercle Finance • 17/07/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé la signature d'un contrat de cinq ans pour déplacer les ressources numériques et les applications commerciales d'Halliburton sur la plate-forme cloud Azure de Microsoft. Le géant du conseil a déclaré qu'il exploitera ses outils de migration vers le cloud, qui associe des capacités industrialisées à l'automatisation pour accélérer la migration du centre de données de la société de services pétroliers. Les entreprises prévoient d'achever la migration par étapes d'ici 2022.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.23% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.25%