Accenture : remporte un contrat aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Accenture annonce ce mercredi avoir remporté un contrat d'une valeur globale de 127 millions de dollars, pour moderniser la plate-forme informatique de la Ginnie Mae, l'émetteur public de titres adossés à des créances hypothécaires. La société fournira ainsi à la Government National Mortgage Association des services de développement de logiciels informatiques. Elle modernisera également ses applications, bases de données et systèmes propriétaires.

