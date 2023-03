Accenture réduit ses effectifs de 19 000 postes et ses objectifs annuels

(AOF) - Accenture a annoncé la suppression de 19 000 postes et a abaissé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin février, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,52 milliard de dollars, soit 2,39 dollars par action, à comparer avec 1,63 milliard de dollars, soit 2,54 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,69 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 2,49 dollars par action.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 15,8 milliards de dollars, alors que les analystes visaient 15,59 milliards. Les ventes ont progressé de 9% hors impact des changes.

Accenture a enregistré 244 millions de dollars de coûts de restructuration au deuxième trimestre et prévoit 1,5 milliard de coûts totaux d'ici la fin de l'exercice 2024. 1,2 milliard financeront les suppressions de postes et 300 millions de dollars sont liés à l'optimisation immobilière. 19 000 emplois vont disparaître au cours des 18 prochains mois, soit 2,5% des effectifs du groupe.

Sur le plan commercial, Accenture a enregistré un montant de 22,09 milliards de dollars de commandes (+13%), dont 10,65 milliards pour le consulting et 11,43 milliards de dollars pour l'infogérance.

Au troisième trimestre, le groupe cible des revenus entre 16,1 et 16,7 milliards de dollars – 16,4 millions de dollars en moyenne - en progression de 3% à 7% hors impact des changes.

Sur l'exercice 2023, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise désormais un bénéfice par action compris entre 10,84 dollars et 11,06 dollars contre de 11,20 dollars à 11,52 dollars auparavant. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 11,41 et 11,63 dollars, en hausse de 7% à 9%.

La croissance des revenus est prévue entre 8% et 10% hors impact des changes contre de 8% à 10% auparavant et les devises auront un impact négatif de 4,5% contre -5% auparavant.

La marge opérationnelle est toujours attendue en amélioration de 10 à 30 points de base, soit entre 15,3% et 15,5%, mais à présent en données ajustées. En publié, elle est anticipée entre 14,1% et 14,3%.

AOF - EN SAVOIR PLUS