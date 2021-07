Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : recrute un chargé des relations gouvernementales Cercle Finance • 19/07/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Accenture annonce le recrutement de Robert Cresanti en tant que responsable des relations gouvernementales pour Accenture en Amérique du Nord et responsable du réseau des relations gouvernementales de l'entreprise dans le monde. Robert Cresanti pourra compter sur près de trois décennies d'expérience dans les secteurs public et privé, y compris des rôles à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis. Robert Cresanti travaillait auparavant chez International Franchise Association (IFA). Par le passé il s'est aussi occupé des relations gouvernementales chez SAP. Robert Cresanti est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université Baylor (Texas) et diplômé en sciences politiques et relations internationales de l'Austin College (Texas).

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -2.14% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -1.73%