Accenture : récompensé par Adobe pour ses solutions digitales

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir été nommé partenaire de l'année 2020 pour ses solutions numériques mondiales (Global Digital Experience Solution Partner of the Year) par Adobe. Le prix est décerné au partenaire Adobe qui a eu le plus grand impact sur Adobe Experience Cloud en apportant une valeur et une innovation significatives à des clients communs, indique le communiqué d'Accenture. 'Nous sommes ravis d'être reconnus par Adobe pour notre capacité à créer des expériences inégalées pour nos clients. Cet honneur témoigne de notre capacité à créer de la valeur grâce à la combinaison des plates-formes et applications Adobe et de l'ingéniosité de notre personnel', a réagi Jim LaLonde, directeur d'Adobe Business Group chez Accenture.

