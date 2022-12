Accenture: réalise un investissement stratégique dans Mobeus information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - Accenture a réalisé un investissement stratégique par l'intermédiaire d'Accenture Ventures dans Mobeus, une société technologique pionnière dans le domaine des expériences immersives.



Basée dans le New Jersey, Mobeus Industries développe une technologie pour améliorer la façon dont les gens se connectent et communiquent.



' Mobeus a été fondée pendant la pandémie de COVID-19, qui a accéléré le besoin de réunions à distance et à la demande. L'objectif de Mobeus est de créer des expériences interactives hautement immersives qui renforcent l'engagement humain et ont un impact positif sur les relations ' indique le groupe.



'La technologie d'informatique transparente de Mobeus permettra de superposer des contenus multimédias, notamment audio, vidéo et documents, via n'importe quelle application et sur n'importe quel appareil', a déclaré Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.



'Par exemple, les personnes participant à des appels de vidéoconférence pourront afficher et pointer des documents, tout en restant visibles pour les autres personnes à l'écran derrière les documents, ce qui se traduira par des expériences de réunion plus connectées et plus engageantes.'