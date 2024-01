Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: réalise l'acquisition de Navisite information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Navisite, un fournisseur de services gérés et de transformation numérique.



“L'ajout de Navisite renforcera et fera évoluer les capacités d'Accenture en matière de services gérés d'applications et d'infrastructure afin d'aider les clients d'Amérique du Nord à moderniser leurs TI pour l'ère de l'IA” indique le groupe.



Les termes de l'acquisition auprès de la société de capital-investissement Madison Dearborn Partners n'ont pas été divulgués.



“Avec plus de 400 ingénieurs cloud, qui détiennent plus de 2 000 certifications, Navisite possède une expérience approfondie de plusieurs fournisseurs de cloud, d'applications d'entreprise et de technologies numériques” indique le groupe.





