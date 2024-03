Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: réalise l'acquisition de Flo Group information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Accenture a fait l'acquisition de Flo Group, un cabinet de conseil européen partenaire commercial d'Oracle spécialisé dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement mondiale.



' Cette acquisition renforce les capacités d'Oracle d'Accenture en Europe pour aider les clients à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et agiles qui offrent une visibilité de bout en bout ' indique le groupe.



Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



' Les 280 employés de Flo rejoignent le groupe d'affaires Oracle d'Accenture, renforçant ainsi ses capacités à aider les clients à concevoir leur coeur numérique pour qu'ils soient prêts pour la transformation de la chaîne d'approvisionnement ' rajoute Accenture.



' Avec l'équipe de Flo, un partenaire Oracle très apprécié qui possède des compétences approfondies dans la conception, la construction et l'exploitation de plates-formes logistiques complexes, nous pouvons créer encore plus de valeur pour nos clients en Europe. ' a déclaré Andrea Cesarini, responsable du groupe d'affaires Oracle d'Accenture pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.





