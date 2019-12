Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : réalise l'acquisition de Clarity Insights Cercle Finance • 16/12/2019 à 15:13









(CercleFinance.com) - Le géant du conseil Accenture a conclu un accord pour l'acquisition de Clarity Insights, un cabinet de conseil aux États-Unis, spécialisé dans le deep data, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML). Fondée en 2008 et basée à Chicago, Clarity Insights fournit des données et de l'ingénierie aux grandes entreprises, en particulier dans les secteurs de la santé, des services financiers et de l'assurance. Cette acquisition intervient alors le service de recherches d'Accenture a récemment souligné que 87% des services de soins et de santé ont déclaré avoir du mal à faire évoluer l'IA dans leur entreprise. Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées. Accenture a déclaré que cette acquisition ajouterait près de 350 employés à ses effectifs.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.57% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.86%