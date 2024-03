Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: réalise l'acquisition d'Udacity information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition d'Udacity, un pionnier de l'éducation numérique possédant une expertise approfondie dans le développement et la prestation de cours technologiques. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



L'équipe d'Udacity, composée de plus de 230 professionnels, rejoindra Accenture LearnVantage, qui fournit aux clients d'Accenture des services complets d'apprentissage et de formation technologiques.



' Cette acquisition renforcera les capacités d'Accenture Udacity à intégrer du contenu exclusif, des services d'experts et une technologie d'apprentissage évolutive ' indique le groupe.



' L'essor de l'IA générative représente l'un des changements les plus transformateurs dans la façon dont le travail est effectué et entraîne un besoin croissant pour les entreprises de former et de perfectionner leurs collaborateurs dans le cloud, les données et l'IA à mesure qu'elles construisent leur noyau numérique et réinventent leur entreprise ', a déclaré Kishore Durg, responsable mondial d'Accenture LearnVantage.





